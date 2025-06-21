نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا اللاعب سينضم إلى باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت جريدة l'équipe الفرنسية عن وجود مفاوضات من قبل إدارة نادي باريس سان جيرمان، مع بورنموث بشأن التعاقد مع مدافعهم زاباراني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يخوض فريق باريس سان جيرمان في الوقت الحالي منافسات كأس العالم للأندية، التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

استطاع أن يحقق فريق باريس سان جيرمان انتصار على اتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وخسر أمام بوتافجو البرازيلي، ليشتعل الصراع على بطاقة التأهل بالمجموعة الثانية.

صفقة أثناء كأس العالم للأندية

قالت صــحــيــفــة L’Equipe ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ولا يزال هناك أمل في رؤية زابارني يلعب مع باريس سان جيرمان خلال كأس العالم للأندية.

‏وإذا تمت عملية الانتقال قبل نهاية دور المجموعات الأسبوع المقبل، فسيكون لويس إنريكي قادرا على إضافة الأوكراني إلى تشكيلته في مرحلة خروج المغلوب.

