نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوبيميندي على أعتاب الانتقال إلى آرسنال في صفقة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية بأن مارتن زوبيميندي، نجم خط وسط ريال سوسيداد، يتواجد حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، في إطار الاستعدادات الأخيرة لإتمام انتقاله إلى نادي آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما كشفته شبكة ذا أثلتيك، فإن آرسنال كان يضع زوبيميندي ضمن أولوياته منذ فترة ليست بالقصيرة، ويبدو أن النادي اللندني بات على بُعد خطوات من حسم الصفقة مقابل نحو 65 مليون يورو، ما يجعلها ثاني أغلى عملية بيع في تاريخ ريال سوسيداد بعد صفقة ألكسندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد.

ويأتي هذا التحرك في ظل توقعات برحيل الغاني توماس بارتي، حيث يسعى المدرب ميكيل أرتيتا لتعزيز خياراته في وسط الميدان تحضيرًا للموسم المقبل.

يُذكر أن زوبيميندي، البالغ من العمر 26 عامًا، يُعد من أبرز لاعبي خط الوسط في الليغا خلال السنوات الأخيرة، وقد خاض 48 مباراة مع سوسيداد في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

