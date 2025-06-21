نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دورتموند يشتكي من هذا العائق في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الأندية الأوروبية تواجه عائقًا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة بسبب الأجواء الحارة الخانقة في أميركا.

وقال للصحافيين قبل مباراة فريقه الثانية في دور المجموعات أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت بتوقيت غرينتش: «الأندية القادمة من الجنوب تتمتع بميزة كبيرة بسبب الحرارة».

وأضاف: «المباراة في سينسيناتي ستقام تحت حرارة الظهيرة. يمكنك أن تتخيل ما يعنيه ذلك للاعبين عندما تكون الشمس في ذروتها. وفي أرضية الملعب، تكون الحرارة أعلى بدرجتين أو ثلاث إضافية».

وتشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية.

وتسببت الأجواء الحارة والعواصف الرعدية في مشكلات بالفعل في البطولة، والتي تقام في نفس التوقيت الذي ستلعب فيه مباريات كأس العالم في أميركا الشمالية. وكان تم نقل موعد إقامة كأس العالم في قطر إلى شهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، لتفادي درجات الحرارة المرتفعة.

وقال كوفاتش إنه يولي اهتمامًا لاختيار اللاعبين الأكثر قدرة على تقديم أداء جيد رغم درجات الحرارة المرتفعة.