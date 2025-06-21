نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يقرر الرحيل وسط اهتمام ميلان ونابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فيدريكو كييزا، جناح نادي ليفربول، اتخذ قرارًا بمغادرة “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف إلى الحصول على فرصة لعب أكبر تعزز حظوظه في العودة إلى صفوف المنتخب الإيطالي.

ووفقًا لما أورده موقع فوتبول إيطاليا، فإن كييزا يحظى باهتمام عدد من الأندية في دوريات مختلفة، غير أن الخيار الأقرب يتمثل في العودة إلى الدوري الإيطالي، حيث يتصدر كل من نابولي وميلان قائمة المهتمين بخدماته.

ويأتي اهتمام نابولي تماشيًا مع خطة مدربه الجديد أنطونيو كونتي، الذي يسعى إلى تدعيم الخط الهجومي بعناصر قادرة على إحداث الفارق، ويُعتبر كييزا أحد الأسماء التي تلقى إعجابه. في المقابل، يراقب ميلان وضع اللاعب باهتمام، إلا أن تحركه الفعلي للتعاقد معه قد يرتبط بمستقبل نجمه البرتغالي رافاييل لياو.

