نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانتو مستمر مع نوتنغهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نوتنغهام فورست، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تمديد عقد مدربه نونو إسبيريتو سانتو حتى صيف عام 2028، بعد مساهمته في تأهل الفريق إلى إحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1995- 1996.

انضم المدرب البرتغالي نونو الذي سبق له تدريب ولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير، إلى فورست في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وساهم في تجنيب الفريق الهبوط قبل أن يقوده إلى المركز السابع في 2024- 2025 وهو أفضل مواسمه في الدوري الممتاز منذ 3 عقود.

وكاد فورست أن يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

وقال نونو في بيان بعد توقيع العقد الجديد لمدة 3 سنوات: «يسعدني أن أتمكن من مواصلة المسيرة مع هذا النادي الرائع».

وأضاف: «عملنا بجد شديد لبناء روابط مميزة بين اللاعبين والجماهير وجميع العاملين في النادي، ما ساعدنا على تحقيق إنجازات رائعة الموسم الماضي».

وتابع: «هذا هو الوقت المناسب للعمل بجد أكبر من أي وقت مضى، سعيًا لصنع مزيد من الذكريات المميزة معًا».