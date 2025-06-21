نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا لحسم صفقة نجم بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي باريس سان جيرمان، المتوَّج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، قدّم عرضًا رسميًا للتعاقد مع المدافع الأوكراني إليا زبارني، لاعب بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة العرض الذي تقدمت به إدارة النادي الباريسي نحو 55 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإقناع بورنموث بالتخلي عن خدمات مدافعه الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

ورغم حجم العرض، لا يزال بورنموث متمسكًا بمطالبه المالية، ويشترط الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل زبارني، الذي انضم إلى الفريق في صفقة سابقة من دينامو كييف مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

وخاض زبارني الموسم الماضي 39 مباراة في مختلف المسابقات بقميص بورنموث، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل جذب الأنظار كأحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا.

