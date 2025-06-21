نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين يرعب خصوم بايرن ميونخ بهذا التصريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى النجم الإنجليزي هاري كين أن فريقه بايرن ميونيخ الألماني قادر على اجتياز جميع العقبات التي تواجهه ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، من أجل التتويج باللقب في النهاية.

وأحرز كين هدفًا وصنع آخر أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليقود بايرن للفوز 2 - 1 والتأهل رسميًا إلى دور الـ16 في المسابقة.

وأُقيمت المباراة مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش) ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في المسابقة العالمية.

وبادر كين بالتسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 18، غير أن ميغيل ميرينتييل منح التعادل لبوكا جونيورز في الدقيقة 66، قبل أن يواصل نجم منتخب إنجلترا تألقه ويهدي الهدف الثاني لزميله الفرنسي مايكل أوليز في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد بايرن، الذي افتتح مشواره في البطولة بانتصار كاسح 10 - 0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى 6 نقاط في الصدارة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقًا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا البرتغالي.

في المقابل، توقف رصيد بوكا، الذي تعادل 2 - 2 مع بنفيكا في الجولة الافتتاحية، عند نقطة وحيدة، ليظل في المركز الثالث، ويتأزم موقفه بشدة في الصعود إلى الأدوار الإقصائية، قبل لقائه مع أوكلاند سيتي متذيل الترتيب بلا نقاط في الجولة الأخيرة.

وقال كين عقب المباراة: «كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، كنا ندرك أيضًا أننا قادمون إلى بيئة غير معتادة، في ظل طقس حار... كان الأمر صعبًا».

وشدد كين: «إنها بطولة ضخمة. نلعب ضد أفضل فرق العالم. يتعين علينا فقط أن ننافس بأعلى مستوى، وسنكون قادرين على الفوز على معظم الفرق التي نواجهها».