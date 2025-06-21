نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام يمدد عقد سانتو حتى 2028 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي نوتنغهام فورست، اليوم السبت، رسميًا تجديد عقد مدرب الفريق الأول نونو إسبيريتو سانتو لمدة ثلاث سنوات.

قال النادي في بيان عبر منصة إكس: "يسرّ نادي نوتنغهام فورست أن يعلن عن توقيع نونو إسبيريتو سانتو عقدًا جديدًا مع النادي".

وتابع: "منح إيفانغيلوس ماريناكيس نونو إسبيريتو سانتو عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2028".

وأضاف: "نونو أبدع في قيادة فورست لموسم 2024-2025، حيث قاد النادي إلى أفضل مركز له في الدوري منذ 30 عامًا، وبالتالي التأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 1995-1996".

وزاد: "في الموسم الماضي، قاد نونو فورست إلى فوزين خارج أرضه على ليفربول ومانشستر يونايتد لأول مرة منذ 55 و30 عامًا على التوالي، بالإضافة إلى تحقيق أطول سلسلة انتصارات للنادي في الدوري الممتاز منذ عام 1967".