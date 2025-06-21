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أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر المدرب الإسباني ​رافاييل بينيتز​ أن التعاقد مع النجم البلجيكي ​كيفين دي بروين​ سيكون خطوة مهمة جدًا بالنسبة لنادي ​نابولي​، مشيرًا إلى أن وجوده سيمنح الفريق قوة إضافية في مشروعه الطموح.

بينيتز يشيد بتعاقد نابولي مع دي بروين

وفي تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، قال بينيتر: "ربما لا يزال من المبكر إطلاق الأحكام، لكن إذا وضعت دي بروين في هذا الفريق القوي أصلًا، فالأمر واضح: أنت تبذل أقصى ما لديك.

نابولي الذي توّج بلقب الدوري مرتين في ثلاث سنوات هو نتيجة ثقافة إدارية يجب أن تُنسب إلى المالك، دي لورينتيس. لقد أدخل الابتكار، وغيّر شكل النادي وطوّره، وجعل منه كيانًا راسخًا في أعلى مستويات كرة القدم."