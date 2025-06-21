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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم للأندية، حقق نادي ​بنفيكا​ البرتغالي فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وبواقع 6-0 ليحقق فوزه الأول في المجموعة وقدم الفريق البرتغالي أداء هجوميا قويا استحق من خلاله خطف الفوز نقاط المباراة الثلاث.

كأس العالم للأندية.. بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية

وبدأ الشوط الأول بطريقة سريعة من جانب لاعبي بنفيكا؛ حيث فرض لاعبو الفريق البرتغالي أداءهم الهجومي على مجريات اللقاء في ظل تكتل لاعبي أوكلاند سيتي في مناطقهم الدفاعية وضغط أبناء المدرب لاجي بقوة على مرمى الفريق النيوزيلاندي وكانت لهم العديد من المحاولات الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم حيث سدد لاعب بنفيكا كريم اكتوركوغلو تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم ولم تهدأ خطورة لاعبي الفريق البرتغالي حيث تحصّل فانجيليس بافليديس على فرصة مميزة ولكن تسديدته القوية جانبت القائم ليخفق في منح فريقه هدف التقدم وواصل لاعبو بنفيكا صولاتهم وجولاتهم بين دفاعات الخصم ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم امام المرمى وسجل بنفيكا هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل وبدوره أهدر لياندرو باريرو انفرادية خطيرة بمواجهة الحارس نايثان غارو والذي تصدى له ببراعة كبيرة وبدوره لم ينجح لاعبو اوكلاند من تهديد صريح لمرمى الخصم وفي الوقت بدل الضائع تحصّل بنفيكا على ضربة جزاء انبرى اليها انخيل دي ماريا بنجاح ليمنح بنفيكا التقدم مع نهاية الشوط الأول وبواقع 1-0.

وبعد توقف قصري للقاء بسبب الأحوال الجوية لأكثر من ساعتين بدأ الشوط الثاني وواصل لاعبو بنفيكا تفوقهم الكبير في اللقاء وخصوصًا في الجانب الهجومي حيث تمكن فانجيليس بافليديس من خطف هدف ثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من اوركون كوكو، وواصل بنفيكا صولاته وجولاته في دفاعات الخصم والذي فشل في مجاراة سرعة لاعبي الفريق البرتغالي ليتلقى هدف ثالث في الدقيقة 63 عبر رناتو سانشيز بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس اوتامندي، وبعدها لجأ مدربا الفريقين إلى اجراء التبدلات في صفوفهما في محاولة لتحسين المردود الهجومي وخصوصًا من جانب لاعبي بنفيكا والذين حاولوا خطف المزيد من الأهداف لتعزيز وضعيتهم للتأهل للدور المقبل، وفي الدقائق الـ15 الأخيرة تمكن بنفيكا من خطف هدف رابع في الدقيقة 76 عبر لياندرو باريرو وعزز باريور النتيجة بهدف خاسم في الدقيقة 79 وبعدها هدأ ايقاع اللقاء نسبيًا مع سيطرة كبيرة وواضحة من جانب لاعبي بنفكيا ولكن بغياب الفعالية الهجومية أمام مرمى الخصم في حين فشل لاعبو اوكلاند في تشكيل أي تهديد جدي لمرمى بنفيكا وفي الدقيقة ٩٧ خطف بنفيكا هدف سادس من ضربة حزاء سجلها دي ماريا لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرتغالي وبواقع 6-0.