الرياضة

مولودية وهران يكتسح اتحاد العاصمة برباعية في الدوري الجزائري

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مولودية وهران يكتسح اتحاد العاصمة برباعية في الدوري الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة -  اكتسح مولودية وهران ضيفه اتحاد العاصمة 4/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

مولودية وهران يكتسح اتحاد العاصمة برباعية في الدوري الجزائري

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف اتحاد العاصمة.

وتقدم مولودية وهران في الدقيقة 40 عن طريق ياسين جوجيل، قبل ان يضيف مولاي عبد العزيز الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل با عمر جوبي الهدف الثالث، فيما أضاف أسامة بنعطية الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل شبيبة الساورة مع مضيفه النادي القسنطيني 2/2.

وتقدم منذر طمين للنادي القسنطيني في الدقيقة 38، قبل أن يدرك جاي ستيف بيدي التعادل لشبيبة الساورة  في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 سجل مهدي بو ثلجة الهدف الثاني للنادي القسنطيني، قبل أن يدرك أسامة بن طالب التعادل لشبيبة الساورة في الدقيقة 80.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع النادي القسنطيني رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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