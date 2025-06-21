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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح مولودية وهران ضيفه اتحاد العاصمة 4/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

مولودية وهران يكتسح اتحاد العاصمة برباعية في الدوري الجزائري

ورفع مولودية وهران رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف اتحاد العاصمة.

وتقدم مولودية وهران في الدقيقة 40 عن طريق ياسين جوجيل، قبل ان يضيف مولاي عبد العزيز الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل با عمر جوبي الهدف الثالث، فيما أضاف أسامة بنعطية الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل شبيبة الساورة مع مضيفه النادي القسنطيني 2/2.

وتقدم منذر طمين للنادي القسنطيني في الدقيقة 38، قبل أن يدرك جاي ستيف بيدي التعادل لشبيبة الساورة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 74 سجل مهدي بو ثلجة الهدف الثاني للنادي القسنطيني، قبل أن يدرك أسامة بن طالب التعادل لشبيبة الساورة في الدقيقة 80.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع النادي القسنطيني رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع.