نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصر إبراهيم: يجب علي الجميع داخل الزمالك دعم "جون إدوارد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد نصر إبراهيم، نجم الزمالك السابق، بقرار مجلس إدارة الناد بتعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للقلعة البيضاء، مشددا على أنه محترف للغاية وسينجح مع النادي.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على الجميع داخل النادي أن يدعم جون إدوارد لكي يستطيع أن ينجح مع النادي، ورغم الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي في الموسم الماضي نجحنا في الفوز بالسوبر الإفريقي وكأس مصر".

وأضاف: "أتمنى من جماهير الزمالك مساندة المجلس واللاعبين استعدادا للموسم المقبل وأن يكون هناك صبر على المجلس في اتخاذ القرارات".