الشحات: مجلس الزمالك يعمل بفكر احترافي.. وتعيين جون إدوارد قرار صائب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إحسان الشحات، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يعمل بفكر احترافي وذلك بعد تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للقلعة البيضاء.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “يجب أن يختار المدير الفني الأجنبي الجديد أن يختار الصفقات الجديدة بالتنسيق مع المدير الرياضي”.

وتابع: "هذا الأمر أعتقد أنه سيتم تنفيذه داخل نادي الزمالك لأن الأمور أصبحت تُدار بشكل احترافي".