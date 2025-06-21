نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يفجر المفاجأة ويفوز على تشيلسي بثلاثية في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فلامنجو البرازيلي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مواجهة تشيلسي وفلامنجو في مونديال الأندية

تمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول عن طريق البرتغالي بيدرو نيتو.

ثم عادل البديل برونو هنريكي النتيجة لصالح فلامنجو في الدقيقة 62، بعد صناعة مميزة من بلاتا.

وأضاف المدافع البرازيلي المميز دانيلو لوبز دا سيلفا الهدف الثاني لصالح فلامنجو في الدقيقة 65، بعد عرضية من برونو هنريكي.

وفي الدقيقة 68، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لنيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي بعد مشاركته بنحو 4 دقائق.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 84، سجل المهاجم البرازيلي الشاب والاس يان الهدف الثالث لصالح فلامنجو، بعد تمريرة مميزة من المتألق بلاتا.

وبتلك النتيجة، يتصدر فلامنجو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي البلوز في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط.