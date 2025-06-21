متحدث الزمالك: جون إدوارد قدم تصور كامل لمجلس الإدارة فيما يخص قطاع كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه سيكون هناك خطوات مقبلة ستكون مُفرحة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد قدم تصور كامل لمجلس إدارة النادي فيما يخص قطاع كرة القدم وإعلان تعيينه اليوم هى أول الخطوات وستكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك رؤية وتحليل وتقارير تم دراستها لاحتياجات الفريق استعدادا للموسم المقبل وجون ادوارد لديه كل المعلومات عن الفريق وسيكون هناك قرارات سيتم اصدراها خلال الفترة القادمة".

وأوضح: "جون إدوارد لديه رؤية وسيرة ذاتية قوية للغاية ولديه طموحات تليق بنادي الزمالك وأيضا لديه مشروع كامل للقلعة البيضاء".

وتابع: "لجنة التخطيط مستمرة في أداء دورها وكلها أسماء تعشق النادي ودورها تعاوني وتطوعي مع مجلس الإدارة".