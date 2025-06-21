عبدالخالق: جون إدوارد شخص محترف ومتأكد من نجاحه مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد سيبذل قصارى جهده في سبيل خدمة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد شخص محترف ومتأكد من نجاحه في ملف كرة القدم بنادي الزمالك ويجب أن يلتف الجميع حول من أجل أن ينجح ومساعدته في ملف الكرة".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى صفقات قوية استعدادا للموسم المقبل والفريق في حاجة للتعاقد مع صفقات وأبرزهم رأس حربة وظهير أيمن ومدافع وخط وسط مدافع وجناح أيمن وأيسر".