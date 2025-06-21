نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فيرتز يصبح أغلى صفقة في تاريخ ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع الألماني فلوريان فيرتز، من «باير ليفركوزن»، محطمًا الرقم القياسي للانتقالات في النادي.

وسيحصل «ليفركوزن» على 100 مليون جنيه إسترليني (134.64 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت محتملة بحد أقصى 16 مليون جنيه إسترليني.

وبهذا يصبح اللاعب، البالغ عمره 22 عامًا، أغلى صفقة في تاريخ النادي، متفوقًا على قلب دفاع هولندا وقائد الفريق فيرجيل فان ديك، الذي انضم مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

وأصبح فيرتز، الذي وقَّع عقدًا لمدة خمس سنوات، خامس صفقة انتقال تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضمّ إلى إنزو فرنانديز ومويس كايسيدو، لاعبيْ وسط «تشيلسي»، وديكلان رايس لاعب «آرسنال»، وجاك غريليش جناح «مانشستر سيتي».

وقال فيرتز، في بيان: «أشعر بسعادة غامرة وفخر كبير. أخيرًا، حُسمت الصفقة، بعد طول انتظار، أخيرًا، وأنا في غاية السعادة. أنا متحمس جدًا لخوض مغامرة جديدة. كان هذا أيضًا من أهم أفكاري: أريد تجربة شيء جديد تمامًا، الانتقال من الدوري الألماني والانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

ومع تبقّي عامين على نهاية عقده مع «ليفركوزن»، ارتبط اسم فيرتز بقوة بالانتقال إلى «بايرن ميونيخ»، بطل ألمانيا و«مانشستر سيتي» بقيادة بيب غوارديولا، الذي كان يبحث عن بديل للبلجيكي كيفن دي بروين.

وكان فيرتز مؤثرًا في «ليفركوزن»، وقاده للفوز بلقبَي الدوري والكأس المحليين دون هزيمة في موسم 2023-2024.

وسجل الألماني 57 هدفًا، وقدَّم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة خاضها منذ انضمامه إلى «ليفركوزن»، قادمًا من «كولن» في 2020. وسجل 16 هدفًا، ولعب 15 تمريرة حاسمة، في 45 مباراة، خلال الموسم المنصرم، واحتل «ليفركوزن» المركز الثاني خلف «بايرن».

وخاض فيرتز 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منذ ظهوره الأول في عام 2021، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر، ولعب 10 تمريرات حاسمة، على الأقل، في آخِر موسمين بالدوري الألماني.