نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيسوس فالينزويلا.. فأل حسن وطرد مثير للمارد الأحمر في المونديال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البرتغالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وكشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي أسندت قيادته للحكم خيسوس فالينزويلا.

ويعاونه كلا جورج أوريجو مساعد أول وتيليو مورينو مساعد ثان، ويتواجد الإماراتي عمر العلي حكم رابعا.



فأل حسن وطرد مثير

وكان الحكم الفنزويلي قد سبق وأدار مباراة للمارد الأحمر في مونديال العالم للأندية عام 2023 والتي انتهت لصالح الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد لصاحب الأرض انذاك.

لكن في التوقيت ذاته كان صاحب الطرد الأكثر إثارة في تاريخ الأهلي والذي وجه للفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي السابق والذي تم إقصاءه من المباراة عقب مشاركته بثلاث دقائق فقط.

مباريات سابقة

وشارك صاحب 41 عاما في محافل دولية عديدة، قاد مباراة نهائي الإنتر كونتيننتال في النسخة الماضية، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وانتهت لصالح الفريق الملكي، بثلاثية نظيفة.

وظهر في النسخة الحالية من المونديال بين مباراة تشليسي أمام لوس أنجلوس الأمريكي في الجولة الأولى، والتي تفوق فيها البلوز بهدفين دون رد.

وبجانب المونديال تواجد في بطولة كأس العالم 2022، كما أنه شارك في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب تواجده في أكثر من نسخة ببطولة كوبا أمريكا.