نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تضيء طريق "المجد "لأبطال ألعاب القوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت بعثة منتخب مصر لألعاب القوي الشباب والناشئين جرعات التطعيم الخاصة بالسفر إلى نيجيريا في مستشفى القصر العيني، لضمان جاهزيتهم للتحدي الرياضي الكبير في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين بمدينة أبيوكوتا بنيجيريا خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو

من جهته حرص الدكتور محمد سامي رئيس الجامعة استقبال أفراد بعثة منتخب مصر لألعاب القوى الشباب والناشئين برئاسة الكابتن محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى وبحضور الكابتن فتحي مناع والدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد.



شملت الزيارة أيضا لخضوع جميع البعثة من لاعبين وأطقم فنية لإجراء فحوصات طبية متكاملة في مستشفى القصر العيني، للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية قبل التوجه إلي نيجيريا لخوض المنافسات الأفريقية القادمة

كان الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة قد التقي ابطال العاب القوي والأجهزة الفنية للمنتخب ومجلس إدارة الاتحاد في مكتبه بالجامعة واصطحابهم إلى قاعة قبة جامعة القاهرة والاجتماع معهم

حرص الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة علي الحديث إلى اللاعبين بغرض تحفيزهم وإشعال حماسهم من أجل مواصلة مسيرة تفوقهم وتميزهم الرياضي مؤكدًا أن هذا الجهد جزء من رؤية الدولة لبناء جيل رياضي يُعيد أمجاد أم الألعاب الأولمبية في مصر ورفع العلم خفاقًا في جميع المحافل الرياضية عربيا وافريقيا ودوليا

كما طالب رئيس جامعة القاهرة اللاعبين بالتركيز في التدريبات ومضاعفة جهودهم في البطولة الأفريقية المرتقبة والتي تعد بوابة حاسمة للتأهل إلى أولمبياد دكار 2026، حيث تتطلع مصر لترسيخ ريادتها كقوة رياضية بارزة في القارة السمراء.

وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد سامي رسالة ملهمة للاعبين، داعيًا إياهم إلى احتكار منصات التتويج في العُرس الأفريقي، مشددًا على أن هذا الحدث يعكس رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الرياضة وصناعة الأبطال

مشددا علي أن الجامعة قدمت خدمات طبية ولوجستية بجودة "خمس نجوم" تعظيما لمقاصد الجمهورية الجديدة تأكيدا لأهمية التعاون بين القطاعين الرياضي والأكاديمي في مصر

كما توجهت الدكتورة غادة عبد ه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع أعضاء البعثة إلى مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، حيث استقبلهم د.إيهاب الشيحى مدير المستشفى الذي أشرف بدوره على إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، وإعطاء التطعيمات اللازمة للاعبين استعدادا للسفر، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية.

من جانبه أشاد الكابتن محمد أبو فندي، نائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى وعضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بالدعم الاستثنائي من جامعة القاهرة، واصفًا الخدمات الطبية بـ "الراقية" والتعامل بـ "الاحترافي"، معتبرًا جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي نموذجًا في دعم الرياضيين المصريين.

كشف أبو فندي عن ألعاب القوي المصرية تسير بخطى واثقة نحو كتابة فصل جديد في تاريخها الرياضي، بدعم مؤسساتها الوطنية وعزيمة أبطالها. ومع اقتراب موعد المعركة الأفريقية، يتطلع الجميع إلى أداء يليق بمكانة مصر مؤكدين أن النجاح في أبيوكوتا لن يكون مجرد ميداليات، بل خطوة نحو احتكار منصة التتويج في دكار 2026.

أوضح الكابتن فتحي مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الأجواء الوطنية داخل الجامعة عززت من معنويات اللاعبين، مشيرًا إلى دور الدكتور محمد سامي في تقديم تسهيلات لوجستية كبيرة للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخب تركت أثر طيب ومردود إيجابي قوي علي الجميع ودافع مهم جدا للتألق في البطولة وتحقيق أهداف طموحةتكتسب منها كخطوة أولى نحو أولمبياد دكار 2026. وتطمح مصر، التي تحتل المركز الثالث تاريخيًا في بطولات إفريقيا لألعاب القوى بـ360 ميدالية منها 117 ذهبية إلى تعزيز رصيدها وتحقيق إنجازات جديدة.

شدد مناع علي أن ألعاب القوي المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التميز بفضل استراتيجية وطنية تدعمها شراكات مع القطاع الخاص، حيث وقّع الاتحاد برئاسة العميد حاتم فوده اتفاقية لرعاية المعسكرات التدريبية والتجهيزات اللوجستية مع شركة الراعية برئاسة رجل الصناعة الوطني أيمن العشري لكتابة فصل جديد من الإنجازات الرياضية، مستندة إلى دعم وطني متكامل لتعزيز مكانة مصر كقوة رياضية أفريقية وعالمية.