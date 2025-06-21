نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد يونيو للقوس والسهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ اليوم الجمعة مهرجان أعياد يونيو للقوس والسهم، على ملعب نادي بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن تُختتم المنافسات غدًا السبت.



وتقام المنافسات بمشاركة 14 ناديًا وهيئة هم، أكاديمية سوبر جلوبال ونادي الصيد بالدقي ونادي طلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية والمؤسسة العسكرية بالهايكستيب ونادي فروسية الحرس الجمهوري ونادي الصيد بالإسكندرية وأكاديمية بريلينت ونادي طلائع الأسطول واتحاد الشرطة الرياضي وأكاديمية تاجان ونادي المقطم الرياضي وبتروسبورت وأكاديمية جولدن أرو.



وتقام اليوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات في القوس الأولمبي على مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات على مسافة 60 متر، ومنافسات البنين والبنات تحت 16 سنة على مسافة 50 متر، ومنافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي، بالإضافة إلى منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس المركب على مسافة 50 متر.



وتقام غدًا السبت منافسات 25 متر مفتوح "بنين وبنات" في القوس الأولمبي، ومنافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" في القوس الأولمبي.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين لتوزيع الجوائز على الفائزين