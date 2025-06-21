نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يقترب من ظهير أيسر بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على التعاقد مع الظهير الأيسر لبورنموث، الشاب ميلوش كيركيز، مجري الجنسية، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني. وفق ما ذكرت تقارير صحافية الجمعة.

ويتوقع أن يسافر كيركيز إلى مقاطعة ميرسيسايد للخضوع لفحص طبي من أجل إكمال صفقة انتقاله.

ولفت ابن الحادية والعشرين أنظار بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، بعد تقديمه أداءً مميزًا مع بورنموث، بعدما سجّل هدفين و5 تمريرات حاسمة في 38 ظهورًا له في الـ«بريميرليغ».

وكان المدير الرياضي في ليفربول روبرت هيوز قد جلب كيركيز إلى بورنموث من ألكمار الهولندي، خلال فترة عمله في ملعب فيتاليتي.

وبدأ كيركيز، صربي المولد، مشواره مع غيور المجري، قبل الانتقال إلى ميلان؛ حيث أخفق في فرض نفسه مع الفريق الإيطالي.

وانضم إلى ألكمار في 2022، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة بورنموث بعدها بسنة.

ويطرح قدوم صاحب الـ23 مباراة دولية إلى ليفربول أسئلة حول مستقبل الاسكوتلندي أندي روبرتسون الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيكون كيركيز آخر المنتقلين إلى ليفربول، في صيف انتقالات واعد لتشكيلة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وضم الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن الألماني للحلول بدلًا من الدولي ألكسندر-أرنولد الراحل إلى ريال مدريد الإسباني.

ويبدو ليفربول قريبًا من التعاقد مع صانع الألعاب الألماني الدولي فلوريان فيرتز من ليفركوزن أيضًا، مقابل صفقة قياسية بريطانية تناهز 116 مليون جنيه إسترليني، حسب تقارير.