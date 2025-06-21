نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو جمال: الشيبي كوالتي بيكهام وكنت رايح بيراميدز عشانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي كواليس فشل صفقة انتقاله لبيراميدز



وقال عمرو جمال خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "بيراميدز تفاوض معي للانتقال لصفوفه وقت تخوفه من ايقاف مروان حمدى فترة طويلة وكنت فرحانه عشان هلعب مع محمد الشيبي "



ويضيف الغزال:" الشيبي ياجماعة قماشة تانية كوالتي بيكهام عرضياته مش محتاجة مجهود عشان تتحول لأهداف.. زي علي معلول كل أهدافي من صناعته في الاهلي معملتش فيها أي مجهود"



ويضيف عمرو جمال:"الاثنين دول في حتة تانية خالص عن باقي باكات الدوري المصري، في ثانية يخلوك تجيب جول "