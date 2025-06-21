الرياضة

عمرو جمال: الشيبي كوالتي بيكهام وكنت رايح بيراميدز عشانه

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عمرو جمال: الشيبي كوالتي بيكهام وكنت رايح بيراميدز عشانه

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف عمرو جمال مهاجم السابق وحرس الحدود الحالي كواليس فشل صفقة انتقاله لبيراميدز


وقال عمرو جمال خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "بيراميدز تفاوض معي للانتقال لصفوفه وقت تخوفه من ايقاف مروان حمدى فترة طويلة وكنت فرحانه عشان هلعب مع محمد الشيبي "


ويضيف الغزال:" الشيبي ياجماعة قماشة تانية كوالتي بيكهام عرضياته مش محتاجة مجهود عشان تتحول لأهداف.. زي علي معلول كل أهدافي من صناعته في الاهلي معملتش فيها أي مجهود"


ويضيف عمرو جمال:"الاثنين دول في حتة تانية خالص عن باقي باكات الدوري المصري، في ثانية يخلوك تجيب جول "

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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