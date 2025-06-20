LAFC vs ES Tunis موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة والتشكيل

الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الترجي الرياضي التونسي لخوض مواجهة نارية تعد بمثابة “الفرصة الأخيرة” عندما يلتقي نظيره الأمريكي لوس أنجلوس إف سي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا على أرضية ملعب “جيوديس بارك” في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

تقام مباراة الترجي ولوس أنجلوس يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، في ملعب جيوديس بارك الذي يُعد من أبرز الملاعب الحديثة في الولايات المتحدة.

التوقيت المحلي لتونس: الساعة 11:00 مساء يوم الجمعة 20 يونيو.

بتوقيت القاهرة والرياض: الساعة 01:00 فجر يوم السبت 21 يونيو.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في مونديال الأندية

ستنقل فعاليات هذه المباراة المرتقبة عبر شبكة DAZN العالمية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث كافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بموجب اتفاقية شاملة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتتميّز هذه النسخة من البطولة بنقل المباريات مجانًا عبر منصة DAZN الرقمية، حيث يمكن للجماهير متابعة المواجهات عبر البث الحي بجودة عالية وبلغات متعددة، وهو ما يُعزز من سهولة الوصول للمحتوى الكروي عالميًا.

معلق مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

أعلنت شبكة DAZN أن التعليق الصوتي للمباراة سيكون من نصيب المعلق يزيد مواقي، الذي يمتلك تجربة كبيرة في التعليق على البطولات العالمية. ومن المتوقع أن يضيف نكهة عربية متميزة على مجريات اللقاء عبر أسلوبه الحماسي والمعروف بين جماهير كرة القدم.

تشكيل الترجي الرياضي المتوقع أمام لوس أنجلوس

من المرجح أن يدخل المدرب التونسي ماهر كانزاري المواجهة بتشكيلة هجومية متوازنة تضم الأسماء الآتية: