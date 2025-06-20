الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية صوب ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، الذي سيحتضن واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني في لقاء يحمل طابع الإثارة والتحدي الكبير بين عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز Bayern vs Boca Juniors في كأس العالم للأندية 2025.. والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، على ملعب هارد روك، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية

حصلت شبكة DAZN العالمية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني للجماهير، وستقوم بنقل جميع مواجهات البطولة، بما في ذلك لقاء بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، كما سيتم بث المباراة أيضًا عبر قناة MBC أكشن ضمن تغطيتها المستمرة لمنافسات البطولة.

موقف الفريقين في كأس العالم للأندية 2025