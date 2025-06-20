الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية صوب ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، الذي سيحتضن واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يصطدم فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني في لقاء يحمل طابع الإثارة والتحدي الكبير بين عملاقي أوروبا وأمريكا الجنوبية.
موعد مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز Bayern vs Boca Juniors في كأس العالم للأندية 2025.. والقنوات الناقلة
من المقرر إقامة المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، على ملعب هارد روك، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية
- حصلت شبكة DAZN العالمية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني للجماهير، وستقوم بنقل جميع مواجهات البطولة، بما في ذلك لقاء بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، كما سيتم بث المباراة أيضًا عبر قناة MBC أكشن ضمن تغطيتها المستمرة لمنافسات البطولة.
موقف الفريقين في كأس العالم للأندية 2025
- تقام هذه المواجهة ضمن إطار المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانب بايرن ميونخ وبوكا جونيورز كلاً من أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي.
- يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة منتشيًا بانتصار ساحق في الجولة الأولى، حيث تفوق على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، في أداء هجومي لافت وضعه في صدارة المجموعة بفارق الأهداف.
- أما فريق بوكا جونيورز، فقد خاض لقاءً قويًا ضد بنفيكا وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، ما يجعله بحاجة ماسة للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري ليُبقي على آماله قائمة في بلوغ دور الـ 16.
- ويتطلع الفريق الألماني لحسم تأهله رسميًا من خلال تحقيق فوزه الثاني، في حين يسعى الفريق الأرجنتيني لتفادي الخسارة، والحفاظ على حظوظه حتى الجولة الأخيرة.