نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المواجهة السابقة أمام بالميراس البرازيلي.

وكان مروان عطية قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى في لقاء إنتر ميامي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.





وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.