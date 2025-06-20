الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين فريق بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2025. اللقاء يُعد فرصة للفريق البرتغالي لتأكيد هيمنته، بينما يسعى أوكلاند لتحقيق مفاجأة تعيد له التوازن بعد خسارته الكبيرة في الجولة الافتتاحية.

"مباراة مشتعـلة" benfica vs auckland city قنـاة مجانية تنقل مباراة بنفيكا ضد اوكلاند سيتي في كأس

تُقام المباراة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية. وستُلعب المواجهة على ملعب إنتر آند كو بارك بمدينة أورلاندو الأمريكية، وسط حضور جماهيري مرتقب.

التشكيل المتوقع

بنفيكا – طريقة اللعب (4-2-3-1):

حارس المرمى: تروبين

الدفاع: أوتامندي – أنطونيو سيلفا – دال – كاريراس

الوسط: أورسنيس – كوكسو – باريرو – بريستياني – دي ماريا

الهجوم: بافليديس

أوكلاند سيتي – طريقة اللعب (5-4-1):

حارس المرمى: غارو

الدفاع: ميتشل – بوكسال – بيل – لاجوس – دين هيجر

الوسط: إليتش – زو تونغ – جاريغا – دين هيجر

الهجوم: بيفان

القنوات المجانية الناقلة

تُعرض المباراة على عدد من القنوات المجانية والمفتوحة التي تنقل البطولة لعشاقها حول العالم، من أبرزها:

قناة DAZN التي تتيح مشاهدة مجانية عبر الإنترنت.

من المتوقع أيضًا نقل المباراة عبر قناة MBC ACTION المفتوحة ضمن تغطيتها للبطولة.

طريقة استقال القنوات الناقلة