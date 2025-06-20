بنفيكا ضد أوكلاند سيتي.. القنوات الناقلة لمباراة benfica vs auckland city اليوم في كأس العالم للأندية 2025

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الجمعة نحو ملعب “Inter & Co” بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد بنفيكا البرتغالي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في لقاء يجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

متى موعد مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي؟

تنطلق المباراة مساء اليوم في توقيت موحّد:

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا اليوم

تنقل المباراة عبر:

قناة MBC مصر المفتوحة

منصة DAZN الرقمية التي تبث البطولة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط.

مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي

مواجهة من أجل التعويض

يدخل بنفيكا المباراة واضعًا الفوز نصب عينيه لتعويض تعادله المخيب في الجولة الأولى، حيث يسعى الفريق البرتغالي لتحقيق أول انتصار يضعه في موقف أفضل قبل خوض صدام قوي أمام بايرن ميونيخ في الجولة الثالثة.

في المقابل، يأمل أوكلاند سيتي في الخروج من أجواء الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام بايرن بنتيجة 9-0، ويبحث عن ظهور مشرف في هذه المواجهة قد يمنحه فرصة البقاء في أجواء المنافسة.

حسابات معقدة وفرصة أخيرة

يمثل اللقاء فرصة حاسمة للفريقين؛ فبنفيكا يريد تثبيت أقدامه في دائرة المنافسة، وأوكلاند يبحث عن أي نقطة تعزز حظوظه قبل الجولة الأخيرة.

ورغم فارق المستوى بين الطرفين، إلا أن مثل هذه المواجهات في البطولات الكبرى كثيرًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة.

ترقب وإثارة متوقعة

يتوقع المتابعون أن تشهد المباراة إثارة وندية من الجانبين، حيث يسعى كل فريق لتصحيح مساره داخل المجموعة، مع أسبقية خبرة واضحة للفريق البرتغالي، لكن مع رغبة أوكلاند في تقديم أداء قوي يمحو آثار كبوته في الجولة الافتتاحية.