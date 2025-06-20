الأهلي يعلن التعاقد مع سارة خالد لتدعيم فريق الكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع اللاعبة سارة خالد، لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز للسيدات، لتكون أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر الأهلى عبر حسابه علي فيسبوك صورا للإعلان عن الصفقة وعلق عليه: "نسر جديد هبط في الجزيرة، سارة خالد أهلاوية".



من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم للرجال بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.



وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.