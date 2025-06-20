نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرف يخلف ربيع ياسين في قيادة دلفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي دلفي الذي يرعاه النادي الأهلي والمتواجد في دوري القسم الثاني ب، عن تعيين محمد شرف مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين.

ورحل ربيع ياسين عن دلفي بنهاية الموسم السابق، عقب الصعود لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتواجد دلفي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة في دورة الترقي، خلف مالية كفر الزيات الذي تأهل لدوري المحترفين.

شروط ونظام دوري المحترفين

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

