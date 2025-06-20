الرياض - كتبت رنا صلاح - خرج نجم الأهلي السابق والمهاجم الدولي محمد شريف عن صمته لأول مرة منذ رحيله عن نادي الخليج السعودي، ليوضح مستقبله الكروي في ظل الأنباء المتزايدة التي تتحدث عن اقترابه من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعدما رفض الأهلي عودته.. "ابن النادي" يكشف حقيقة انتقاله إلى صفوف الزمالك رسميًا

وبعد أن أنهى محمد شريف عقده مع الخليج السعودي مؤخرًا بالتراضي، أصبح اللاعب متاحًا بشكل حر في سوق الانتقالات، ما فتح الباب أمام تكهنات عديدة حول وجهته القادمة. وذكرت تقارير محلية خلال الساعات الماضية وجود مفاوضات متقدمة مع نادي الزمالك، خاصة مع سعي الفريق الأبيض لتعزيز خطه الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC1″، حرص محمد شريف على توضيح موقفه بشكل مباشر وهل بالفعل وقع للزمالك أم لا، قائلاً: “بالنسبة لي، هناك أولويات، ولكن لا أريد اتخاذ القرار في الوقت الحالي. أي خطوة مقبلة سأقوم بدراستها بشكل جيد قبل حسمها”.

وأشار “شريف” بان هناك مفاوضات تمت بين وكيله وبين مسؤولين في الزمالك، ولكن حتى هذه اللحظة أي مؤشرات لاتمام الصفقة.

وأضاف: “أنا صابر، وأرفض التسرع في اتخاذ أي قرار قد أندم عليه لاحقًا، لا سيما وأن الوقت لا يزال في صالحي”، مشيرًا إلى أن فترة القيد لا تزال ممتدة حتى منتصف أغسطس المقبل، مما يمنحه متسعاً من الوقت لدراسة العروض المتاحة واختيار الأنسب لمسيرته الاحترافية.

وأكد شريف أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرته، وهو ما يدفعه للتفكير الهادئ قبل اتخاذ القرار النهائي، في ظل تزايد العروض التي يتلقاها من أندية محلية وخارجية خلال الفترة الجارية.

الأهلي يرفض عودة محمد شريف

وكان محمد شريف قد غادر النادي الأهلي في صيف 2023 بعد مسيرة ناجحة، لينتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الخليج، قبل أن يقرر الطرفان إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة في الأهلي بأن عودة اللاعب للفريق قد أصبحت صعبة للغاية، في ظل عدم قناعة اللجان الفنية بهذا الأمر، وتفضيلها للثنائي وسام أبو علي وجراديشار في الوقت الراهن.