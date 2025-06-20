ليست مزحة".. بالمر يكشف سبب ارتدائه كمامة في طائرة تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف كول بالمر عن سبب ارتدائه كمامة أثناء السفر، بعد أن شوهد وهو ينزل من درج طائرة تشيلسي لدى وصول البعثة إلى أميركا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

فاز (البلوز) في مباراته الأولى أمام لوس أنجلوس إف سي 2-0 على ملعب (مرسيدس بنز أرينا).

لكن قبل المباراة، وجد بالمر نفسه تحت الأضواء بسبب طريقة سفره غير المعتادة إلى حد ما، إذ كان الصحفيون حريصين على معرفة ما إذا كان النجم الإنجليزي يعاني من مشاكل صحية.

وعندما سئل عن سبب ارتدائه كمامة في طريقه إلى أميركا، كشف بالمر إنه لم يكن يرتديه بسبب المرض أو مجرد مزحة.

وقال: لم تكن مزحة، أنا فقط لا أحب رائحة الطائرات، لهذا السبب ارتدي كمامة عندما أسافر، الروائح لا تعجبني على الإطلاق.

ومن المقرر أن يخوض النادي الإنجليزي مباراته الثانية في البطولة، يوم الجمعة، أمام فلامنغو البرازيلي على ملعب (لينكولن فاينانشال فيلد) في فيلادلفيا.