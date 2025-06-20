نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يضع اللمسات الأخيرة على صفقة نجم سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مارتن زوبيميندي إلى العاصمة البريطانية لندن، لعقد اجتماعات مع مسؤولي آرسنال ووضع اللمسات النهائية على انتقاله المرتقب من ريال سوسييداد إلى النادي اللندني، في صفقة طال انتظارها.

وبحسب شبكة «The Athletic»، كان آرسنال قد عمل لعدة أشهر خلف الكواليس لإتمام التعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال سوسييداد 60 مليون يورو.

وجاء تحرك «المدفعجية» بإيعاز مباشر من المدير الفني ميكيل أرتيتا، الذي أبدى إعجابًا طويل الأمد بزوبيميندي، وتجدد الاهتمام بضمه حين دخل النادي في مفاوضات الصيف الماضي مع ريال سوسييداد من أجل التعاقد مع ميكيل ميرينو.

ورغم اهتمام ريال مدريد باللاعب، حسب ما أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر، فإن إدارة «الملكي» فضّلت عدم الدخول في سباق التوقيع معه هذا الصيف، في وقت كانت فيه إدارة آرسنال تتعامل مع الصفقة على أنها محسومة، بالرغم من الأحاديث التي ربطته بالانضمام إلى باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو.

وكان آرسنال قد جهّز عرضه لضم زوبيميندي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد محاولة من ليفربول لضمه في الصيف، غير أن اللاعب فضّل البقاء في سان سيباستيان حتى نهاية الموسم.