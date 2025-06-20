الأهلي يدرس الموافقة على رحيل داري بعد مونديال الأندية (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن هناك اتجاه للموافقة على رحيل المغربي أشرف داري مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج "، أن مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي، بدأوا في البحث عن مدافع أجنبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية واستعدادًا للموسم الجديد.

وتابع: "هناك استقرار داخل الإدارة على تسويق أشرف داري مدافع الفريق الحالي نظرا لتراجع مستواه بقوة خلال الفترة الأخيرة وتكرار تعرضه للإصابات، على أن يتم ذلك عقب نهاية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى عدم قناعته بقدرات المدافع المغربي وطلب من الإدارة ضرورة تسويقه والتعاقد مع مدافع أجنبي أخر لدعم خط دفاع الفريق".

من ناحية أخرى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.