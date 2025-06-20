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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي الفتح السعودي دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم الكونغولي فيستون مابيلي، لاعب بيراميدز المصري، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض بـ1.5 مليون دولار.. هل يرحل نجم بيراميدز إلى الفتح؟

وبحسب ما ذكره موقع "أفريكا فوت"، فإن مسؤولي الفتح تواصلوا مؤخرًا مع اللاعب ووكيله، وقدموا عرضًا رسميًا بقيمة مليون ونصف دولار، في محاولة لإقناع النادي المصري بالتخلي عن خدمات المهاجم الدولي.

مابيلي، الذي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل بيراميدز، تألق خلال الموسم الماضي وساهم في تسجيل وصناعة عدد من الأهداف الحاسمة، ما جذب أنظار عدد من الأندية في منطقة الخليج، وعلى رأسها الفتح السعودي.

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن عن موقفه النهائي من العرض، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد، واهتمام النادي بالحفاظ على قوامه الأساسي استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تحسم الأيام القليلة المقبلة مصير الصفقة، سواء بالموافقة على العرض السعودي أو الإبقاء على اللاعب ضمن مشروع بيراميدز الطموح محليًا وقاريًا.