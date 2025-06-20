نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية بورتو تحصد جائزة "أفضل نادٍ خاص" بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية كبرى أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من النواب ورؤساء الاتحادات الرياضية والسفراء، فازت مجموعة أندية بورتو الرياضية – التابعة لمجموعة عامر جروب – بجائزة "أفضل نادٍ خاص تأثيرًا وتميزًا" لعام 2024، إلى جانب تكريمها على دورها في تنظيم واستضافة البطولات المحلية والدولية.

شهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة ورؤساء مجالس إدارات الأندية، وسفراء وممثلي السفارات العربية والأجنبية في مصر، من بينهم ممثلون عن السفارتين الجزائرية والأردنية، كما حضر الأستاذ أحمد عبد الغفار، المدير التنفيذي للعمليات باللجنة الأولمبية البحرينية، والمستشار صلاح خضر، المستشار القانوني للجنة الأولمبية البحرينية، والسيد روبين هاروتونيان، مساعد الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وألقى معالي الدكتور أشرف صبحي كلمة خلال الحفل، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في النسخة الخامسة من "جائزة الأفضل"، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يُعد تتويجًا لجهود أبطال مصر الرياضيين والاتحادات التي تعمل بجد من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. وأكد الوزير أن دعم الأبطال الرياضيين المصريين هو واجب وطني، مشددًا على التزام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، إيمانًا بدورهم كقدوة ومصدر إلهام لشباب مصر، وأن تكريمهم اليوم يمثل حافزًا لمزيد من الإنجازات والبطولات في المستقبل.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب المهندس أمير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة أندية بورتو، عن فخره بهذا التكريم الذي يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن أندية بورتو تسعى باستمرار إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تستقطب المواهب وتصنع الأبطال في مختلف الألعاب، وأن هذا الإنجاز هو نتيجة لرؤية واضحة، وفريق عمل ملتزم، ودعم مستمر من مجموعة عامر جروب. وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة يدفع الأندية إلى مواصلة العمل والتطوير من أجل تقديم خدمات رياضية ومجتمعية تليق بأعضاء النادي وباسم مصر على الساحة الرياضية.

يُذكر أن جائزة الأفضل شهدت هذا العام تنافسًا كبيرًا كعادتها، حيث تضمنت عدة فئات من بينها أفضل لاعب وأفضل لاعبة في فئة الناشئين، وأفضل لاعب وأفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، وأفضل اتحاد رياضي، كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية المصرية تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم وتطوير الرياضة في مصر.

