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أحمد جودة - القاهرة - أصبحت المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري ونظيره بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ذات طابع خاص بالنسبة للنجم المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، إذ ستكون على الأرجح المباراة الأخيرة له بقميص الأهلي في حال خروج الفريق من البطولة.

مباراة بورتو آخر ظهور لـ يحيى عطية الله مع الأهلي

وبحسب بنود الاتفاق المُبرم في الصيف الماضي بين الأهلي ونادي سوتشي الروسي، فإن إعارة اللاعب المغربي تنتهي تلقائيًا مع نهاية مشاركة الأهلي في البطولة العالمية، دون وجود تمديد إضافي إلا بتفعيل بند الشراء.

وكان عطية الله قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سوتشي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 250 ألف يورو، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تُفعل هذا البند حتى الآن.

وتعرض اللاعب المغربي، الملقب بـ "أسد الأطلس"، لسلسلة من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة لفترات طويلة خلال الموسم الحالي، ما أثر على إمكانية الاعتماد عليه بشكل مستمر.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-0، عودة يحيى عطية الله للمشاركة الأساسية بعد غياب، حيث قدّم أداءً لافتًا في الجبهة اليسرى رغم الهزيمة، وأظهر لمحات من مستواه المعروف.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الثالثة أمام بورتو، والتي تُقام على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك فجر الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة. وفي التوقيت ذاته، يلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي في ختام منافسات المجموعة.

ويُذكر أن الأهلي كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي، ويقبع حاليًا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بالميراس الترتيب بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

وبناءً على نتائج الجولة الأخيرة، سيتحدد بشكل رسمي مصير الأهلي في البطولة، وبالتالي مصير يحيى عطية الله داخل أسوار القلعة الحمراء، سواء باستمراره في حال قررت الإدارة تفعيل بند الشراء، أو انتهاء رحلته مع الفريق بنهاية مواجهته المقبلة.