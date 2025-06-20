إنريكي يتحدث عن مواجهة بوتافوغو: أقوى من فرق أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة بوتافوغو البرازيلي وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية، بهزيمة بطل أوروبا بهدف دون رد.

أُقيمت المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتم بثها عبر تطبيق DAZN، الناقل الحصري لحقوق البطولة في جميع أنحاء العالم.

إنريكي يتحدث عن مواجهة بوتافوغو

قال لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن اللقاء:

"واجهنا فريقًا رائعًا. سجلوا هدفًا ثم حسموا المباراة. لعبوا بأسلوبهم المميز. بذلنا قصارى جهدنا للعودة إلى أجواء اللقاء. لا تزال لدينا مباراة مهمة ضد سياتل من أجل التأهل."

وأضاف: "إنه أفضل دفاع واجهناه هذا الموسم.