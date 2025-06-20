الصفاقسي يعلن مدربه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي لكرة القدم تعيين محمد الكوكي مدربًا جديدًا للفريق.

وقال النادي في بيان: «مرحبًا مجددًا بمدربنا محمد الكوكي بألواننا لمدة سنة، ونتمنى له النجاح والتوفيق». وأنهى النادي الصفاقسي الموسم المنصرم في المركز السابع.

وسبق للكوكي تدريب النادي الصفاقسي خلال موسم 2023-2024.

وخاض الكوكي (50 عامًا) تجارب تدريبية عدة في تونس مع أندية الملعب التونسي والأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري ونجم المتلوي.

كما كانت له تجارب في الدوري السعودي مع نادي الطائي في مناسبتين، وضمك، إضافة إلى إشرافه على نادي الاتحاد الليبي.

وقال الكوكي في مقطع فيديو بثه النادي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «العودة لتدريب النادي الصفاقسي فخر وتشريف لي بصفتي مدربًا».

وتابع: «للنادي الصفاقسي فضل كبير عليّ باعتباره أكثر فريق منحني فرص التدريب في دوري الأضواء». وقال الكوكي إن التحضيرات للموسم المقبل ستنطلق يوم الثلاثاء.