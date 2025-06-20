نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل آن أوان التغيير؟.. محمد هاني يثير الجدل بين جماهير الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه محمد هاني، قائد فريق الأهلي، عاصفة من الانتقادات الجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأداء الذي قدمه في مواجهة فريق بالميراس ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

هل آن أوان التغيير؟.. محمد هاني يثير الجدل بين جماهير الأحمر

الجماهير صبّت جام غضبها على الظهير الأيمن، بعد أن ارتكب خطأ تسبب في ركلة حرة مباشرة استغلها الفريق البرازيلي ليسجل الهدف الأول. كما فشل هاني في التعامل مع انطلاقة المهاجم خوسيه لوبيز، الذي تخطاه بسهولة، ليسجل الهدف الثاني وسط "تاكلينج" غير ناجح من اللاعب الدولي.

عدد كبير من المتابعين رأى أن مستوى هاني في التراجع، مشيرين إلى تكرار الأخطاء الدفاعية، وضعف الإضافة الهجومية، مؤكدين أن "شعار القيادة لا يكفي إذا لم يصاحبه أداء داخل الملعب".

وتأتي هذه الانتقادات في وقت حاسم للفريق الأحمر، الذي يستعد لمواجهة بورتو البرتغالي في مباراة مصيرية لحسم مصير التأهل من دور المجموعات.