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أحمد جودة - القاهرة - شهد أحد ملاعب تدريبات إنتر ميلان واقعة مثيرة للجدل، كان بطلها المدافع الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، الذي دخل في شجار لفظي حاد مع أحد مشجعي باريس سان جيرمان، عقب استفزاز الأخير له بتعليق يتعلق بخسارة فريقه القاسية أمام النادي الباريسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير.

أتشيربي ينفجر: “أنا مجنون وسأضربك!”.. مشجع باريس يشعل غضب مدافع إنتر

وكان أتشيربي يشارك في جلسة توقيع جماهيرية، حين بادره المشجع بتعليق ساخر حول المواجهات التي جمعته بجناح باريس، برادلي باركولا، والذي تألق بشكل لافت في تلك المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح النادي الفرنسي.

المدافع الإيطالي لم يتمالك أعصابه، وردّ غاضبًا على المشجع قائلًا: "لا أحب أن أكون أضحوكة، أنا مجنون وسأضربك ضربًا مبرحًا!"

الحادثة تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل، وأظهر مدى انفعال أتشيربي، في لحظة غلبت فيها العاطفة على المهنية، ما فتح باب الجدل حول الضغوط النفسية التي يتعرض لها اللاعبون بعد المباريات الكبرى.

ورغم تدخل أفراد من الجهاز الفني لمحاولة تهدئة الموقف، إلا أن الواقعة أثارت تساؤلات عديدة حول ضرورة ضبط النفس في مثل هذه المواقف، خصوصًا أمام الجماهير.