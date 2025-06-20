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أحمد جودة - القاهرة - خطف مالك نادي بوتافوجو، رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، الأنظار بعد الفوز المفاجئ الذي حققه فريقه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

مفاجأة وأجواء كوميدية.. تكستور يُقبّل مدرب بوتافوجو بعد إسقاط باريس

لم يتمالك تكستور فرحته عقب صافرة النهاية، واتجه مباشرة نحو مدرب الفريق، البرتغالي ريناتو بايفا، ليمنحه قبلة على الهواء أمام عدسات الكاميرات، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المدرب بايفا لم يتردد في التعليق على الموقف مازحًا: "أفضل قبلة من زوجتي!"، ليرد بذلك بروح مرحة أضفت مزيدًا من الأضواء على الإنجاز التاريخي لبوتافوجو.

وجاء الفوز على باريس سان جيرمان ليمنح الفريق البرازيلي دفعة معنوية كبيرة في مشواره بالبطولة، بعدما قدّم مباراة دفاعية منضبطة، ونجح في استغلال فرصه، وسط غياب الفاعلية الهجومية للفريق الفرنسي.

اللقطة تكرّس لحالة الفرح العارمة داخل أروقة النادي، بعدما تمكن من التغلب على أحد أعتى الأندية الأوروبية، في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية من البطولة.