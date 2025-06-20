قرار عاجل في الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس وفوز إنتر ميامي على بورتو

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرارًا حاسمًا داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ساعات قليلة من الخسارة التي تلقاها الفريق أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قرار صارم قبل مواجهة بورتو البرتغالي

وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة داخل النادي، فقد أصدر محمد يوسف تعليمات مشددة بمنع كافة عناصر بعثة الفريق من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانوا لاعبين أو أعضاء من الجهاز الفني والإداري.

ويأتي هذا القرار في إطار السعي لإعادة التركيز والانضباط داخل معسكر الفريق، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشدد المدير الرياضي على أن الوقت الحالي لا يحتمل أي تشتيت للذهن، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم الآن هو تقديم أداء قوي أمام الفريق البرتغالي، سواء كانت هناك فرصة للتأهل أو لا، مؤكدًا أن تمثيل النادي الأهلي في بطولة عالمية بهذا الحجم يتطلب أقصى درجات الالتزام.

حالة من الغضب تسود معسكر الأهلي بعد الخسارة وفوز إنتر ميامي

في السياق ذاته، سادت حالة من الغضب والاستياء داخل بعثة الأهلي عقب الخسارة من بالميراس، والتي عقدت وضع الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

وجاءت النتيجة الأخرى في المجموعة لتُفاقم الأزمة، إذ تسبب فوز إنتر ميامي على بورتو بنتيجة 2-1 في إحباط شديد بين اللاعبين وأعضاء البعثة، الذين شاهدوا اللقاء داخل صالة الطعام الخاصة بالفندق الذي يقيم فيه الفريق.

وظهرت علامات الحزن وخيبة الأمل بشكل واضح على وجوه اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية اللقاء، خاصة أن تلك النتيجة قلّصت فرص الأهلي في التأهل إلى الدور التالي من البطولة، ووضعت الفريق في مأزق حقيقي قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف في إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل على رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل لقاء الحسم أمام بورتو، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ ماء وجه الفريق في ختام مشاركته بالبطولة، وربما تُبقي على بصيص أمل في التأهل في حال سارت النتائج لصالحه.