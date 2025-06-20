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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم فعاليات امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية CB (المسار السريع)، التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بمقره بالقاهرة، بمشاركة 31 مدربًا من نخبة اللاعبين السابقين، وذلك في إطار خطة الاتحاد لتأهيل كوادر فنية ذات خبرة عالية للعمل في المجال التدريبي.

ختام امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية (المسار السريع) تحت إشراف اتحاد الكرة المصري

واستمرت الدبلومة لمدة أربعة أشهر، وتضمنت 229 ساعة دراسية مكثفة موزعة على الجانبين النظري والعملي، بالإضافة إلى تطبيقات ميدانية متقدمة، وتم تقسيم البرنامج إلى أربعة كورسات رئيسية، تناولت أحدث المناهج والأساليب في علم التدريب.

وجاء تنظيم هذه الدبلومة وفقًا لمعايير وشروط محددة، حيث تم تخصيصها للاعبين السابقين الذين شاركوا في 20 مباراة دولية أو 30 مباراة أفريقية، أو خاضوا أكثر من 200 مباراة في الدوري الممتاز، أو سبق لهم تمثيل منتخباتهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم.

الدبلومة نُفذت تحت إشراف مباشر من علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، إلى جانب إيهاب الجندي، منسق رخص التدريب بالاتحاد، والذين أكدوا جميعًا على أهمية هذا المسار السريع في سد الفجوة بين الخبرة الكروية والتأهيل الأكاديمي.