نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرد على إمكانية رحيل مصطفى شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تطورات موقف اللاعب مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في ظل اقتراب عقده من نهايته مع ختام الموسم المقبل.

ونفى المصدر بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود عروض رسمية أو اتصالات سواء من أندية محلية أو خارجية لضم اللاعب، مؤكدًا أن مصطفى شلبي مستمر ضمن صفوف الفريق الأبيض ولا توجد أي نية للاستغناء عنه في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تُقدر دور اللاعب داخل الفريق، وتعتبره من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك نية واضحة لدى الإدارة لفتح ملف تجديد عقده خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على استقرار الفريق الفني.

كما أشادت إدارة النادي بالتزام اللاعب، سواء من الناحية الفنية داخل الملعب أو على مستوى الانضباط خارج المستطيل الأخضر، وهو ما يعزز رغبة النادي في استمرار العلاقة التعاقدية معه.

وفي ختام حديثه، أكد المصدر أن نادي الزمالك يتعامل بشفافية تامة مع أي عروض رسمية تصل لأي لاعب داخل الفريق، وأن القرارات تُتخذ دائمًا بما يخدم مصلحة النادي ويحفظ استقراره الفني والإداري.