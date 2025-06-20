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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الإعلامية لميس الحديدي الجدل بعد خسارة الأهلي في كأس العالم للأندية، بتصريحات حادة عبر منصة "إكس"، قالت فيها إن مشاركة الفريق في البطولة ربما تكون قد انتهت، مشيرة إلى أن "حسبة برما" القادمة ليست في صالح ممثل إفريقيا.

لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي: نلعب بـ "الحكشة" ونحلم بمنافسة العالم

وأوضحت الحديدي أن الأداء الذي قدمه الأهلي يكشف عن فارق كبير بين مستوى الكرة المصرية والعالمية، على الصعيدين الفني والبدني، مؤكدة: "إحنا بنلعب حاجة بعيدة جدًا عن مستوى الكرة العالمية".

وأضافت: "فيه ثقة مهزوزة إنك تقدر تعوض، وتركيز مش موجود أصلًا، وده واضح في الدربكة اللي كانت في الملعب".

وفي تعليق آخر أكثر حدة، قالت لميس: "نلعب بـ'الحكشة' ونحلم بمنافسة العالم!"، مشيرة إلى أن المدرب الجديد لم يفهم بعد طبيعة اللاعب المصري، مما يُنذر بخسارة الملايين التي أُنفقت على صفقات وتعاقدات دون نتائج ملموسة.

وختمت: "علينا إعادة تأهيل اللاعبين وفق قواعد اللعبة الدولية، مش الطريقة العشوائية اللي بنفرح بيها ونصرف عليها مئات الملايين دون أي داعي".

تصريحات لميس الحديدي تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الفجوة بين الكرة المصرية ومتطلبات المنافسة الدولية، خاصة في ظل المشاركات المتكررة التي لا تُترجم إلى نتائج على أرض الواقع.