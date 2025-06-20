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أحمد جودة - القاهرة - شدد المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي على أهمية المواجهة القادمة أمام النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن الفريق لا يملك خيارًا سوى الفوز بفارق مريح من الأهداف، مع انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

مدرب بورتو: الفوز على الأهلي ليس كافيًا.. نحتاج لفارق كبير

وقال المدرب عقب خسارة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي: "ندرك تمامًا أن فرصتنا الوحيدة هي الانتصار على الأهلي بنتيجة كبيرة، على أمل أن تخدمنا نتيجة المباراة الثانية."

وأضاف: "إنتر ميامي قدّم مباراة مميزة، سيطر على أغلب فتراتها، واستفاد من خبرة لاعبيه في إدارة اللقاء. كان من المهم أن نغلق المساحات ونحد من خطورتهم، لكننا فشلنا في ذلك، وتركنا لهم زمام المبادرة."

من جانبه، يواصل النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة بورتو في لقاء مفصلي، يقام فجر الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة العالمية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى بطل إفريقيا إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بالميراس، حيث تبدو فرصه قائمة للتأهل، بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج باقي المواجهات.

المباراة المرتقبة بين الأهلي وبورتو قد تكون الفرصة الأخيرة لكليهما للبقاء في البطولة، ما يزيد من أهمية اللقاء المنتظر.