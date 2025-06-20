نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خسارة قاسية أمام نظيره بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا بمشاركة نخبة من الأندية العالمية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب الفريق البرازيلي الذي نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة جعلته ينافس بقوة على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل، بينما وضعت هذه الخسارة "المارد الأحمر" في موقف صعب داخل المجموعة.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم إلى جانبه كلًا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، حيث تعتبر من أقوى المجموعات نظرًا لقوة وخبرة الأندية المنافسة.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت اللقاء الذي جمع بين فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ومع انتهاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة، أصبح ترتيب الفرق كالتالي:

بالميراس: 4 نقاط (فوز وتعادل)

إنتر ميامي: 4 نقاط (فوز وتعادل)

بورتو: نقطة واحدة

الأهلي: نقطة واحدة

ويقبع الأهلي في المركز الرابع – الأخير – بفارق الأهداف، وذلك بعد أن تلقى هزيمة من بالميراس، بينما فاز إنتر ميامي على بورتو بنتيجة 2-1، ما جعله يتساوى مع الفريق البرازيلي في عدد النقاط، مع أفضلية لبالميراس بفارق الأهداف.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ 16 في كأس العالم للأندية

وبناءً على نتائج المباراتين السابقتين، بات المارد الأحمر مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عندما يلاقي فريق بورتو البرتغالي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بينما يلتقي بالميراس نظيره إنتر ميامي في مواجهة قمة المجموعة.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى الدور التالي:

السيناريو الأول: يتأهل الأهلي في حال فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين دون رد، مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين على الأقل، وهو ما يمنح الأهلي أفضلية في فارق الأهداف.

السيناريو الثاني: يتأهل الأهلي في حال فوزه على بورتو بفارق هدفين أيضًا، بالتزامن مع خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدف وحيد، وفي هذه الحالة يتساوى الأهلي وإنتر ميامي في عدد النقاط والأهداف، وسيتم الاحتكام إلى قاعدة اللعب النظيف (عدد البطاقات الصفراء)، حيث يتأهل الفريق صاحب الإنذارات الأقل.