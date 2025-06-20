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أحمد جودة - القاهرة - تفاعلت وسائل الإعلام البرازيلية مع فوز نادي بالميراس على الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، حيث أبرزت أداء الفريقين وتفاوت المستوى بين شوطي اللقاء، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي نجا من فخ الأهلي بفضل تدخل تقنية الفيديو وحُسن إدارة المدرب أبيل فيريرا.

الصحف البرازيلية: بالميراس عاد من بعيد وتفادى فخ الأهلي

وقالت شبكة UOL إن بالميراس لم يظهر بشكل جيد خلال الشوط الأول، وواجه صعوبات واضحة أمام بطل إفريقيا، لكنها أضافت: "الفريق تدارك الأمر في الشوط الثاني وانتصر". ولفتت الشبكة إلى أن تقنية الفيديو كانت حاسمة، بعدما ألغت بطاقة حمراء كانت ستُشهر في وجه رفائيل فيغا، مما منح بالميراس فرصة الاستمرار بـ11 لاعبًا قلبوا نتيجة اللقاء.

أما صحيفة "أو جلوبو" فقد ربطت الفوز بقدرة اللاعبين على التعامل مع الظروف المناخية الصعبة، وكتبت: "رغم الطقس القاسي، بالميراس فاز واقترب من التأهل إلى دور الـ16".

ومن جانبها، رأت شبكة ESPN البرازيلية أن الفريق تلقى "ضربات موجعة" في الشوط الأول، لكنها أشادت بفكر المدرب أبيل فيريرا، الذي أجرى تغييرات فنية وتكتيكية ساهمت في قلب موازين المباراة خلال الشوط الثاني.

وبين انتقادات البداية، وإشادة بالنهاية، اتفقت الصحافة البرازيلية على أن بالميراس لم يكن في أفضل حالاته أمام الأهلي، لكنه عرف كيف يعود من بعيد ويحصد النقاط الثلاث التي قد تقوده مبكرًا نحو التأهل إلى الدور المقبل.