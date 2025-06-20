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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح ينافس على جائزة الأفضل في إنجلترا للمرة الثالثة

وضمت القائمة كلًا من: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، محمد صلاح (ليفربول)، ديكلان رايس (آرسنال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول).

ترشيح صلاح للجائزة يأتي بعد موسم جديد قدّم فيه أداءً مميزًا مع ليفربول، حيث سجل وصنع أهدافًا حاسمة، وواصل الحفاظ على مكانته بين كبار لاعبي البريميرليغ، رغم تغيُّر أسماء وأداء الفرق.

وفي حال فوزه هذا العام، سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل لاعب من الرابطة 3 مرات، متفوقًا على أسماء تاريخية لم تُحققها سوى مرتين مثل كريستيانو رونالدو، تييري هنري، كيفن دي بروين، وآلان شيرر.

الملك المصري يواصل مسيرته الملهمة، ويثبت عامًا بعد عام أنه ليس مجرد لاعب مميز، بل حالة استثنائية في كرة القدم العالمية.