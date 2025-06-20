الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل سعيه الجاد لاستعادة بريقه التاريخي، شرع نادي الزمالك في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاقة موسم كروي جديد يحمل طموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، ويبدو أن إدارة القلعة البيضاء قد أدركت أهمية التغيير الجذري، سواء على المستوى الفني من خلال التعاقد مع جهاز فني أجنبي، أو على المستوى الإداري بإعادة ترتيب أولويات الفريق ودعم استقراره، الخطوات القادمة تعكس رغبة حقيقية في استعادة مكانة النادي كأحد أعمدة الكرة المصرية والإفريقية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور تشمل ضم عناصر جديدة، الحفاظ على الركائز الأساسية، وتعزيز الجهاز الفني بخبرات عالمية.

الزمالك يحسم موقفه من المدير الفني خلال ساعات

في إطار التجديد الفني ورفع جودة الأداء التكتيكي، كشفت مصادر مطلعة داخل الزمالك أن مفاوضات النادي مع مدير فني برتغالي قد دخلت مراحلها النهائية، وسط تفاؤل كبير بقرب الإعلان الرسمي عن التعاقد معه، وأشار الكابتن أحمد حسن، نجم المنتخب المصري الأسبق، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الاتفاق بات شبه محسوم، وأن المدرب المرتقب يحمل فلسفة كروية هجومية حديثة، تتماشى مع تطلعات النادي وجماهيره، اختيار المدرسة البرتغالية ليس صدفة، بل يأتي ضمن توجه إداري يهدف إلى ضخ أفكار تدريبية جديدة تُحدث نقلة نوعية في أسلوب اللعب والانضباط داخل المستطيل الأخضر، لا سيما مع التراجع الذي شهده الفريق في السنوات الأخيرة.

ناصر منسي يجدد عقده: استقرار هجومي وخطة طويلة الأمد

ضمن المساعي الرامية للحفاظ على استقرار الفريق، قطعت لجنة التخطيط في نادي الزمالك شوطًا كبيرًا في تجديد عقد المهاجم ناصر منسي، الذي قدّم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، تعتبر إدارة النادي أن منسي أحد أهم الأوراق الرابحة في الخط الأمامي، ووجوده ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة يُعد أمرًا حيويًا لضمان الاستمرارية والانسجام الهجومي، وتشير التقارير إلى وجود توافق كبير بين اللاعب والإدارة حول بنود التجديد، في خطوة تُظهر حرص النادي على الحفاظ على نجومه وعدم التفريط في العناصر التي تشكل عماد الفريق، خاصة في وقت يشهد إعادة ترتيب الأولويات وتجديد دماء الفريق.

تحضيرات دقيقة واجتماعات حاسمة: صفقات جديدة وتعديل في القائمة

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تستعد إدارة الزمالك لعقد اجتماع موسع مع لجنة التخطيط لبحث مجموعة من الملفات الفنية والإدارية الهامة، في مقدمتها ملف التعاقدات الجديدة المنتظرة، تهدف الإدارة إلى ضم لاعبين في مراكز متعددة لسد الثغرات التي ظهرت خلال المواسم الماضية، بالإضافة إلى تقييم أداء العناصر الحالية واختيار من سيكمل المشوار ومن سيرحل سواء بصفقات تبادلية أو بيع نهائي، هذه التحركات تأتي في إطار بناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق التوازن بين أسماء الخبرة واللاعبين الصاعدين، بما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على تحمّل المسؤولية في البطولات الكبرى.

الزمالك يعيد صياغة طموحاته: بين الواقعية والتطلعات الجماهيرية

بين تغييرات فنية طموحة، وتحركات إدارية دقيقة، يخطو الزمالك خطوات جادة نحو موسم استثنائي، الجماهير البيضاء، التي طالما كانت اللاعب رقم 1، تترقب ما ستسفر عنه هذه التحركات، آملة في عودة الفريق إلى منصات التتويج، ليس فقط محليًا، بل على الساحة القارية أيضًا، ومع تزايد مؤشرات التغيير الإيجابي، يبدو أن القلعة البيضاء على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب الصبر والدعم الجماهيري، في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة هيكلة المنظومة الكروية بالكامل بروح جديدة وخطط واقعية.